Bancuri

Ştire online publicată Joi, 18 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Eram în tramvai și ascultam liniștit muzică la căști, când așa deodată muzica s-a oprit. În mo-mentul acela, am avut o bănuială și zic: - Băi, să vezi tu că mi-au furat telefonul!Într-un șantier de construcții, un tânăr bine legat pune problema:- Fraților, uite care-i treaba: eu am 110 kile, sunt tânăr, puternic, car greutăți mult mai mari ca voi, deci voi cere să fiu plătit du-blu…cel puțin față de moșul ăsta slăbănog!- Băiete, îi răspunde moșul slăbănog, hai să punem pariu pe leafa pe-o lună că eu pot trece pe scândura asta dintre clădiri cu roaba încărcată cu mai mult de 100 de kilograme, fără să-mi scape roaba.- Bine, moșule, țin pariul!- Atunci,… urcă-n roabă!Nevastă-mea e foarte supersti-țioasă și evită toate situațiile în care i s-ar putea întâmpla ceva nasol. De exemplu: face șapte pași înapoi când vede o pisică neagră, nu trece pe sub scară, nu calcă pe canalele cu patru găuri și nu comentează când sunt beat.Un tip dă buzna într-un spital cu o adolescentă leșinată în brațe:- Repede vă rog, a mâncat bacon!- E alergică la bacon?!- Nu, dar era mâncarea mea.