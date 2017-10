Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 10 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gică face poze pe malul lacului, când nevastă-sa îl strigă disperată:- Gică! Repede, se îneacă mama!Gică:- Nu mai am loc pe card...v v vÎn autobuz, două prietene stau de vorbă:- Ce ai, dragă, că nu arăți prea bine?- Păi, aseară am făcut 38 cu 1.- Curios, eu am făcut 69 cu 2 și mă simt minunat...v v vFrizerul îl întreabă pe client:- Cum să vă tund ca să fiți mulțumit?- Gratis!v v vO blondă într-un restaurant comandă:- O pizza vă rog frumos!- Cu cea mai mare plăcere domnișoară. O doriți în patru sau opt bucăți?- În patru bucăți, vă rog. Nu pot mânca opt, este prea mult.v v vÎntre două prietene:- Te-ai culcat cu Ion deja în prima seară? Nu crezi că a fost cam devreme?- Nu... Era trecut de miezul nopții!v v vDoi ardeleni:- No, ce mașină ți-ai luat?- Nokia…- No, da’ ăsta-i telefon!…- No, că ești prost! Îi „Kia”!