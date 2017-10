Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 05 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un oltean la o agenție CEC:- Am o sumă depusă… Pot s-o scot?- Desigur, îi răspunde funcțio-nara de la ghișeu.După înmânarea banilor și numărarea lor, olteanul întreabă:- Acum pot să-i depun înapoi?- Cum?!- Am vrut doar să văd dacă mai sunt toți!v v v- Nevasta-mea îmi cere bani în fiecare zi: ba 100 de lei, ba 150, ba 200, ba 300...- Și ce face cu atâția bani?- Habar n-am, că nu i-am dat niciodată!v v vEa: Voi, bărbații, n-ați opri nici în ruptul capului să întrebați care e drumul. Mai bine pierdeți două ore pe drum în plus!El: Pierdem noi două ore așa, dar recuperăm la parcarea cu spatele!v v vDoi bețivi, la intrarea în berărie:- Auzi, câte luăm, două sau trei?- Două, mă, că ieri am luat trei și ne-au rămas.Intră ei în berărie și comandă:- Patruzeci de beri și două bomboane, vă rugăm!v v v- Prietene, n-am avut noroc cu nicio nevastă!- Cum așa?- Prima a fugit cu un italian…- Și-a doua?- Nu vrea să fugă...