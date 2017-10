Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Soția mă strigă din bucătărie:- Janeee, vino să speli vasele!- Care sunt cuvintele magice? i-am replicat eu.- Îți opresc netu’!- Acum vin!v v vSoacra lui Ion este dată dispă-rută pe apă și sunt anunțați sal-vamarii s-o caute. Cum era și normal, aceștia au început s-o caute în josul apei și… nimic. Ion strigă:- Căutați-o și în susul apei, că toată viața a fost contra!v v vÎntr-un compartiment de tren călătoreau o babă și un tânăr. Tânărul mesteca gumă. Se uita baba la el, se tot uita și la un moment dat îi zice:- Degeaba vorbești maică cu mine, eu sunt surdă.v v v- Te vedeam jucând șah cu vecinul. Nu mai joci?- Cum să mai joc? Tu ai juca șah cu un individ care se enervează una-două, iar atunci când pierde face crize de isterie?- Se înțelege că nu.- Ei bine, nici el!v v vUn polițist dă peste un bețiv lungit într-un șanț. Îl trezește și-i spune:- Cetățene, scoală și du-te acasă!- Nu pot! N-am voie să merg!- Ce face? N-ai voie să mergi? De ce?- Am băut niște sticle de vin pe care erau lipite etichete cu următoarea recomandare: A se păstra culcat.