Bancuri

Sâmbătă, 30 August 2014.

Profesoara îl întreabă pe Bulă:- Cine este președintele României?- Nu știu, doamnă.- Cred că trebuie să te documentezi mai mult, dacă vrei să treci clasa.- Pot să vă pun și eu o întrebare?- Da.- O cunoașteți pe Maricica?- Nu.- Cred că ar trebui să vă documentați mai mult despre soțul dumneavoastră.v v v- Copii, dați-mi exemplu de una dintre cele șapte minuni ale lumii, spuse diriginta.- Barul lui Apetrei de la noi din sat! răspunse Bulă.- Cum așa?! întrebă ea, mirată.- Păi am auzit-o eu într-o zi pe bunica zicând că acolo noaptea se întâmplă minuni mari.v v vDovada că Dinamo nu se pricepe la fotbal: au avut mereu un super portar și-l puneau să joace fundaș.v v v- Am venit să cer mâna fiicei dumneavoastră!- Păi la care din ele te referi? La cea mare sau la cea mică?- Cum, nu le are la fel?v v vÎntrebare: Care e cel mai mare și tare lucru la parașutism?Răspuns: Pământul!