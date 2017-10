Bancuri

Ştire online publicată Luni, 25 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul:- Sunt foarte îngrijorat. Nevastă-mea a plecat în oraș pe ninsoarea asta.- Lasă, Nae, că o să găsească ea un magazin unde să intre să se ferească de ninsoare, zice prietenul.- Păi de asta sunt așa îngrijorat!v v v- Parcă voiai de acum trei ani să divorțezi.- Da, dar pentru că avem trei copii, am mai așteptat un an, până am mai făcut unul ca să-i putem împărți.- Și?- Și nevastă-mea a născut gemeni.v v vDe ce se îngrașă bărbații după ce se însoară?- Când stau cu părinții, vin acasă, se duc la frigider și își zic: Iarăși mâncarea asta!... și se bagă în pat.După ce se însoară, vin acasă, se duc la pat și își zic: Iarăși asta! Și se duc la frigider!v v vDupă noaptea nunții, mirele spune puțin ofticat…- Din câte văd, dragă, eu nu sunt primul…Soția, în timp ce fuma o țigară, răspunde:- Iar din câte văd eu, nu vei fi nici ultimul…v v v- La ce ne mai folosește telefonul fix?- Să ne găsim mobilul prin casă.