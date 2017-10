Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 06 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi, un individ agață o tipă pe Internet, o duce în dor-mitor, o dezbracă și se pregătește de acțiune. Dar, mai întâi, o întreabă:- Auzi, duduie, dar tu câți ani ai?- 13!- Aoleuuu!! Strânge-ți repede hainele și fugi!Se uită ea urât la el:- Domnule, nu știam că ești așa de superstițios!v v vSunt trei căi prin care te poți ruina: femei, jocuri de noroc și specialiști.Cu femeile e cel mai plăcut, cu jocurile de noroc e cel mai rapid, iar cu specialiștii e cel mai sigur.v v v- Iubito, spune sincer, dacă eu am să mor, tu ai să te recăsătorești?- Nu prostuțule, am să stau cu soră-mea. Dar dacă mor eu, tu te recăsătorești?- Nu prostuțo, am să stau cu soră-ta!v v vSoția: Nu mai ești în stare de nimic!Soțul: Ba da, sunt în stare de ebrietate!v v vContrar reclamelor, cea mai bună soluție de spălat vase rămâne nevasta.