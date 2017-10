Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un cuplu decide să plece în Caraibe, dar soția vrea să vină mai târziu din cauza serviciului. Când soțul a ajuns la hotel, s-a gândit să-i scrie un mail soției, dar a greșit o literă și mesajul a fost trimis la altă adresa. Mailul ajunge din greșeală la o văduvă care venise tocmai de la înmormântarea soțului. Citește mailul și leșină. În mesaj scria: „Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum au calculator aici și poți trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare. Abia aștept să te văd și sper ca această călătorie să fie la fel de liniștită ca a mea. Nu-ți lua multe haine că aici e o căldură infernală.” - Domnule doctor... sunt bolnav... - Dar ce te supără? - Cred ca am un sindrom de reacții inverse!... - Reacții inverse? De 25 de ani profesez, dar nu am auzit de un astfel de sindrom. Cum se manifestă? - Păi să vedeți, domnule doctor, la serviciu șeful mă bate la cap și pe mine mă doare în cot…