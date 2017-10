Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 30 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip intră într-o berărie:- Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici!- Brună sau blondă? îl în-treabă chelnerul.- Nu știu, de abia a intrat la coafor.v v vUn melc bate la ușa unui urs. Iese ursul, se zgâiește, nu vede pe nimeni, după care se uită în jos și dă de melc. Enervat, îl ia pe melc de guler și-l azvârle cât poate de departe. După șase luni, se aud iar bătăi în ușa ursului, care iese din casă și dă cu ochii de melc. Melcul, nervos:- Ia ascultă, bă, ce-a fost faza asta de adineauri?v v v- Văd, domnule căpitan, că sunteți indispus, s-a întâmplat ceva rău?- Eu toată viața am jucat la loto și iată, în sfârșit, am câștigat premiul cel mare.- Păi asta e de bine domnule căpitan.- Pentru unii da, pentru alții, nu. Premiul al doilea și al treilea au primit bani, iar eu am primit cadou o croazieră pe vasul nostru.v v vUn hoț îi spune unui politician:- Dă-mi banii tăi!- Să știi că sunt un politician.Hoțul își scoate masca și îi spune:- Atunci dă-mi banii mei!