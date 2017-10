Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 18 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- De unde ai bani, Bulă?- Am strigat în tramvai „Poliția!” Și un nene a aruncat portofelul și a fugit.v v vCând să ies din parcare, la supermarket, am zgâriat mașina din dreapta. Am dat să plec, dar soția m-a oprit:- Cum, pleci așa, fără să-i lași omului un număr de telefon!?Am coborât oftând și i-am pus o carte de vizită sub ștergător. A fost prima dată când mi s-a părut util că nu arunc cărțile de vizită pe care le primesc.v v vChuck Norris se poate uita cu un chibrit aprins în rezervorul mașinii să vadă dacă mai are benzină.v v vHoroscop tradițional: Peștii trec printr-o săptămână puțin mai agitată. Din cauza raziilor efectuate în bordelurile din întreaga țară.v v vBlonda iese de la medic și este așteptată de către soțul ei:- Ce ți-a zis doctorul?- A zis: trei sute de lei.- Nu, voiam să te întreb ce ai.- Am două sute.- Nu, voiam să te întreb ce problemă ai,- Problema este că îmi lipsește o sută de lei.v v vAna: - Cum arăt azi, dragă?!Manole: - Arăți beton!