Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 11 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat în biroul unui plasator de forță de muncă: - Știi, am un nepot în provincie și aș vrea să-l aduc în capitală, ce îmi oferi? - Păi am un post de vânzător de ziare, câștigă 6 milioane pe lună. - Prea mult, se face vagabond. - Vânzător în piață, 4 milioane și ce mai pică. - Tot e mult, ceva la un milion, un milion și jumătate ai? - Pentru salariul ăsta trebuie studii superioare. Unul din marii profesori de la Politehnica din Cluj, din anii 70, pentru a mai anima cursul care începea la primele ore, avea obiceiul de a plasa câte o perlă „fără perdea”. Domnișoarele studente, simțindu-se ofensate, au reclamat Decanului acest lucru cu amenințarea că vor părăsi sala de curs dacă „fenomenul” se va mai repeta. Probabil că după o „săpuneală” făcută de decan, la prima oră de curs, domnul profesor, foarte calm, spune: - Dragii mei, acum am să vă spun ultima noutate pe plan local. Începând de aseară, la Cluj a luat ființă o „casă de toleranță”. Imediat cele 14 domnișoare s-au ridicat să părăsească sala, însă profesorul revine: - Stați, stați domnișoarelor, încă n-au început înscrierile!