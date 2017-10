Bancuri

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Admitere la Academia de Poliție Chestionar de unică folosință Timp limită: 3 săptămâni 1. Care este limba oficială în Franța? 2. Susțineți o dizertație despre resursele economice ale Babilonului antic SAU spuneți care este prenumele lui Ovidiu Ioanițoaia (subiect la alegere) 3. Ce făcea William Shakespeare de obicei? a. construia poduri b. pilota elicoptere c. SCRIA PIESE DE TEATRU!!! 4. Transformați 0 metri în centimetri 5. Cum se numesc locuitorii orașului Buzău? a. BUZOIENI b. Constănțeni c. Arădeni 6. Doi regi ai României au purtat numele de Carol. Cel de-al doilea se numea Carol al doilea. Cum se numea primul? 7. Puteți explica pe scurt Teoria Relativității a lui Einstein? a. Da b. Nu 8. La ce sunt folosite mingile de fotbal? 9. În ce zonă a României sunt mai mulți canguri? a. Banat b. Moldova c. Dobrogea d. ÎN ROMÂNIA NU SUNT MAI MULȚI CANGURI 10. Dacă aveți trei mere și mâncați un sandviș câte mere vă rămân? Semnătura.....................