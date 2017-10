Bancuri

Stewardesa către un călător:- Doriți cina?- Ce pot să aleg?- Da sau nu.v v vÎn cușeta vagonului de dormit se aude o bufnitură. Buimacă de somn, soția întreabă:- Ce-a căzut acolo, Nicule?- Pijamaua, dragă.- Cu atâta zgomot?- Eram și eu în ea!v v vCred că am față de manelist. Ieri am fost la magazin și casierița m-a întrebat:- Bună ziua, pun guță?v v vE incredibil cât de enervantă poate fi nevastă-mea uneori:„Când termini de zugrăvit în bucătărie? Când termini de zugrăvit în bucătărie? Când termini de zugrăvit în bucătărie?”De trei ori am întrebat-o și tot nu mi-a răspuns.v v vÎntr-o mașină, trei ingineri, unul mecanic, unul electronist, unul softist. Mașina moare și fiecare își dă cu părerea.- E de la carburator, zice mecanicul, îl dăm jos, îl curățăm și gata.- E de la aprindere, zice electronistul, verificăm bujiile și o facem.Softistu’:- Bă băieți, io propun să ne dăm jos și să ne mai suim o dată, poate pleacă…