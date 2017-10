Bancuri

Un tip aflat într-un taxi îl bate pe umăr pe șofer, ca să-l întrebe ceva. Șoferul strigă ca din gura de șarpe, pierde controlul mașinii, de-abia reușește să evite un autobuz care vine din direcția opusă, intră pe trotuar și, în sfârșit, oprește cu câțiva centrimetri înaintea unei vitrine! Pentru câteva secunde e liniște totală, apoi șoferul urlă: - Să nu mai faceți asta nicio-dată! M-ați speriat de moarte! Pasagerul, uimit, se scuză cum poate: - Nu puteam ști că vă speriați așa de tare datorită unei atingeri pe umăr! - E și greșeala mea, spuse șo-ferul ceva mai liniștit. Azi a fost prima mea zi ca șofer de taxi. Ultimii 25 de ani am fost șoferul unei mașini de pompe funebre! Doi prieteni se întâlnesc în Rai: - Cum ai ajuns aici? întreabă unul dintre ei. - Am murit înghețat. Dar tu cum ai murit? - Am murit de ciudă. Mi-a spus cineva că nevasta mă înșeală și m-am dus acasă, dar nu am găsit-o cu nimeni. Am căutat peste tot, în bucătărie, în dormitor, în baie, pe balcon, dar nimic. - Auzi, prietene, dacă te uitai și în frigider, nu muream nici eu înghețat, nici tu de ciudă!