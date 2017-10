Bancuri

Sâmbătă, 21 Iunie 2014.

- Care sunt cele trei cuvinte, folosite cel mai des în lume?- I love you?- Nu, Made in China!v v v- Logodnicul meu continuă să se laude tuturor că se va-nsura cu cea mai frumoasă fată din lume!- Auzi, nesimțitul dracu! Și pe tine, de ce te mai ține-ncurcată?v v vO blondă merge cu peștișorul la veterinar.- Eu cred că este epileptic, îi spune ea veterinarului.Veterinarul aruncă o privire și răspunde:- Mie mi se pare că e destul de liniștit.- Stați, că încă nu l-am scos din apă!v v vDacă vă este frică să nu vă îngrășați, încercați să beți înainte de fiecare masă 50 g de cognac.Cognac-ul, precum se știe din bătrâni, atenuează teama.v v vAbia s-a deschis barul și apare un bărbat slab, neras, cu o figură mahmură și hainele mototolite, și se adresează barmanului:- Spune-mi, te rog, m-ai văzut astă-noapte pe aici?- Bineînțeles.- Și am consumat de vreun milion?- Cam așa ceva.- Bine, gata, m-am liniștit. Credeam că i-am pierdut.