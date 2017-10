Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Care este diferența dintre comunism și capitalism?- În comunism, oamenii aveau idealuri curate. În capitalism, oamenii au idealuri cu rate.v v vSir, un pic cam băut către valet:- John, nu crezi că acest iaurt are un gust ciudat?- Da, sir. Mai mult decât atât, cred că și denumirea sa e un pic cam stranie.- Și care e?- Maioneză, sir.v v vAstăzi am felicitat-o pe soacră-mea cu ocazia zilei de naștere. I-am zis că îi doresc tot ce îmi dorește și ea mie, doar că dublu.Nu înțeleg, de ce s-a supărat?!v v v- În ziua de astăzi, copiii se nasc mai inteligenți fiindcă mamele lor în timpul celor nouă luni de sarcină sunt tot la liceu.v v vSunt așa rasist încât, când vânez o zebră, mănânc doar părțile albe.v v vSoțul vine târziu acasă și încearcă să se bage în pat fără să își trezească nevasta. Consoarta îl întreabă:- Ai venit? Tu știi cât e ceasul?- Zece!- Cum zece, dacă eu am auzit pendula bătând unu?- Păi și ce vrei? Să bată și zero?