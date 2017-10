Bancuri

El vorbește cu ea la telefon:- Iubito, eram pe DN 1 în drum spre Ioana, când am avut explozie la cauciucul stânga față. Mașina a derapat și s-a rostogolit. Noroc că m-am oprit într-un copac, altfel nu mai eram în viață. Am reușit să ies din mașină cu două secunde înainte să cadă în prăpastie. Acum sunt la spital. Am fractură la mâna stângă, piciorul drept amputat, trei coaste rupte, traumatisme cerebrale deschise și contuzii severe.Ea:- Cine naiba e Ioana?v v vDoi condamnați într-o celulă. Unul din ei se scobește în nas. Celălalt strigă:- Ce faci, bă?!! A te scobi în nas este un semn rău! Asta înseamnă că în acest moment cineva face sex cu nevastă-ta!- N-are decât! spune celalalt. Important este ca ea să nu se scobească în nas!v v vDupă ce am consumat împreună câteva păhărele la un restaurant, îi zic noii mele prietene blonde, răsfoind meniul:- Iubito, îți place peștele marin?Atunci ea deodată se înroșise la față și-mi răspunse:- Costele, nu e ceea ce crezi… Între noi nu a fost decât o relație strict profesională, să știi!