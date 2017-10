Bancuri

Miercuri, 14 Mai 2014

Trei prieteni se laudă cu nevestele lor. Primul:- Eu am o nevastă, ca un fluture!!!Al doilea:- Nevastă-mea e ca o căprioară!!!Al treilea stă și se gândește, la care după 2 minute zice:- Păi... nici a mea nu prea seamănă a om!!!v v vDacă am avea și noi o catastrofă naturală care ți-ar putea lua casa, cum au americanii „Catrina”, i-am pune tot un nume de fată: „Banca“.v v vOare dacă Simona Halep avea barbă, câștiga și ea finala?v v vSunt curios câte „like”-uri ar primi crearea butonului „dislike” pe Facebook.v v vUn general inspectează plutonul lui Bulă. Ajunge la acesta, îl bate prietenos pe umăr și zice:- Cum îți merge, fiul meu?La care Bulă radios:- Ce bine că am dat de tine, tată, mama te caută de ani și ani.v v v- Fiica mea, băiatul ăsta este orfan, în plus, este șchiop. Nu te căsători cu el.- Eu nu am nevoie de un bărbat chipeș.- Eu vorbesc despre altceva… Ai milă de el, și așa l-a bătut soarta!