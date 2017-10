Bancuri

Ştire online publicată Luni, 12 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Mircea, tu crezi în reîncarnare?- Da, eu însumi am fost un măgar!- Măgar?! Și când s-a întâmplat?- Când ți-am împrumutat cele două milioane!v v vConfesiuni de politician: De când umblu cu bancnote de 100 de euro la mine, nu mă mai ia DNA-ul la bani mărunți.v v vHamlet cu un smartphone în mână: Selfie sau nu selfie?v v v- De fapt, de ce nu te căsă-torești cu ea?- Ei, cum să-ți spun, are o anumită greutate în exprimare!- Adică?- Nu poate să pronunțe Da.v v vBlonda, la facultate, este întrebată:- Fată, în ce an ești?- Eu în 2014, dar tu?v v v- Tocmai mi-am cumpărat un nou aparat auditiv. Am dat pe el 4.000 de dolari, dar e marfă!- Și ce model e?- Douăsprezece și jumătate!v v vToți îmi spun că, atunci când plec în delegație, la soția mea bărbații fac coadă. Și toți îmi dau sfaturi: divorțează de ea. Ei bine, fraților, nu voi divorța. După divorț ce să fac? Să stau și eu la coadă?