Bancuri

Ştire online publicată Luni, 28 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi polițiști, în elicopter, alături de pilot. Primul, uitându-se la elice îi spune celuilalt:- Băi, ce crezi că-i aia, mă?- Bă, e greu de zis… Da’ io cred că-i ventilator.- De ce, mă?- Păi, tu nu vezi ce a transpirat pilotu’ de când s-a oprit?Avocatul îl întreabă pe unul din viitorii clienți:- Și aveți banii necesari pentru a vă permite să fiți apărat de mine?- Da, am două vaci și două oi.- Bine, atunci să vedem…De ce sunteți acuzat?- De furtul a două vaci și două oi!Secretara blondă către șef:- Sunt concediată?- Nu. Dar de ce întrebi?- Pai de ce ați scos canapeaua din birou?- Mămico, mi-ai spus că îngerașii au aripi și pot zbura, da?- Desigur, scumpa mea.- Aseară, când tu nu erai acasă, l-am auzit pe tata cum îi spunea dădacei „îngeraș”. Ea când o să zboare?- Mâine dimineață, scumpo, mâine dimineață!Un tip îi spune altuia, nervos:- Aha, te-ai culcat cu nevastă-mea! Vei plăti pentru asta!- De ce să plătesc de două ori?După vârsta de 40 de ani, nu mai flirtezi, ci filtrezi.-Domnule doctor, familia mea e îngrijorată, pentru că îmi plac puloverele de cașmir...-Nu văd nimic rău în asta. Dacă aș fi femeie și mie mi-ar face cu ochiul.-Mă bucur că-mi spuneți asta! Dumneavoastră cum vă plac, cu sau fară ketchup?De ziua soacrei, Mitică se prezintă cu un pachețel într-o mână și cu o pușcă în cealaltă.- La mulți ani, mamă soacră! Ți-am adus o pereche de cercei de aur.- Mulțumesc, ginerică. Da’ cu pușca ce vrei să faci?- Păăăiiii... de găuri în urechi nu ai nevoie?Un pieton este accidentat de o masina si ramane nemiscat pe strada. Echipajul politiei soseste la locul accidentului. Politistul se duce la el si-i zice:-Hei, nu sta asa si nu te prefa ca nu s-ar fi intamplat nimica...Domnule, pot sa va spun ca fiul dvs. e foarte ascultator la ore...ii spuse doamna diriginta lui Nicolae Guta.- Ma bucur sa aud asta, saru‘ manusitele la matale! zise manelistul. Da ò #ò ce-asculta el, manca-i-aș gurița lui? - Pe dumneavoastra, firește...răspunse diriginta.Iese prietena mea ( mai durdulie)din cabina de proba cu geaca in mana:-Mi-e mica, zice-Ce ti-e mica zic, cabina sau geaca?Diferenta dintre o femeia si un barbat:FEMEIA vrea mai multe lucruri de la un singur Barbat pe cand BARBATUL vrea un singur lucru de la mai multe Femei!!!Uite ce scrie aici în ziar, că în capitală, un om e călcat de mașină la fiecare jumătate de ceas.- Ce-or fi avînd cu bietul om ?Doua prietene stateau de vorba. -Te-ai uitat vreodata in ochii sotului tau in timp ce faceai sex? -Da. -Si ce mutra avea? -Statea in usa ca prostul!...Bula suna la 112.-Alo, salvarea?!-Da,ce sa intamplat?-Sotia mea are halucinatii!-Cum ati realizat asta?-Sunt fantome in casa si ea nu le vede!Un ascultător sună la Radio Erevan:- Bună ziua!- Bună ziua! Vă ascultăm.- Am găsit un portofel care conține 15.000 dolari și un buletin de identitate pe numele Gherasim Mihai.- Așa, și?- Păi, aș vrea să-i ofer o dedicație muzicală!Divorțul este pentru totdeauna. Căsnicia este pentru cât timp vă puteți suporta (Louis C.K.)La tribunal,judecatorul catre invinuit.- Din 365 de zile,ai 364 de infractiuni!Ai vreo justificare?- Da, o zi am fost bolnav.