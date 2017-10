Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Bună ziua doctore, eu am venit la consultație.- Dezbrăcați-vă!! V-ați dezbră-cat?- Da. - Îmbrăcați-vă!!- Dar…- Totul e în regulă, cu auzul nu aveți probleme.v v vUn tip intră în farmacie și cere un pachet de prezervative.- Ce număr doriți? întreabă farmacista.- Nu știu.- Luați tabla asta cu găuri de diferite mărimi și mergeți la toaletă să vedeți.După minute bune, tipul revine.- Ei ce număr să fie? întreabă farmacista.- Ce să fac cu prezervativele, zi-mi mai bine cât face tabla.v v vDimineața la ora opt, un bărbat grav turmentat sună la șefa unui club:- Sărut-mâna domnișoară, fiți amabilă, la ce oră deschideți barul?- Domnule, așa disperat ești, vrei să vii la bar de la ora asta?- Nu domnișoară, eu vreau să ies și e închisă ușa!v v vJudecătorul către martor:- Ai văzut că vecinul tău își bate soacra?- Da, domnule judecător.- Și de ce n-ai intervenit?- Păi, să vedeți, la început am vrut să intervin, dar când am văzut că se descurcă singur…