Bancuri

Ştire online publicată Joi, 19 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Olandei își anunță jucătorii că vor juca un meci contra României. Nimeni n-are chef, și la un moment dat portarul Van der Saar zice: - Băieți, uite ce zic eu, joc eu singur contra României, și voi mergeți într-un club, OK? Toți sunt de acord. La un moment dat aprind TV-ul, și ce văd: 1-0 pentru Olanda, gol Van der Saar în minutul 5! Toți veseli, sting TV-ul și iar se pun pe băute... La capătul celor 90 de minute aprind din nou televizorul și văd România - Olanda 1-1, gol Mutu, minutul 90. Fuga toți la stadion și la vestiare îl găsesc pe Van der Saar, disperat, cu capul în mâini... - Ce s-a întâmplat, măi Van der Saar? - Băieți, îmi pare sincer rău, am fost eliminat in minutul 6. Un băiețel s-a pierdut pe culoarele unei săli de gimnastică și a nimerit la cabinele femeilor. Acestea au început să țipe, să înșface prosoape să se acopere și să fugă în toate părțile, ca să se ascundă. Băiețelul le-a privit uimit, după care a întrebat senin: Ce s-a întâmplat? N-ați mai văzut un băiețel în viața voastră?