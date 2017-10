Bancuri

Sâmbătă, 22 Martie 2014

- Am auzit că ești pe jumătate german și pe jumătate român?- Da, e o combinație optimă: vrei să faci totul perfect, dar lași pe mâine…v v vUnitatea nucleară numărul trei de la Cernavodă a fost conectată la sistem. De bucurie, angajații au ridicat câte trei mâini în aer.v v v- Dom’ doctor, cred că am probleme cu ochii.- De ce credeți asta, domnule?- Păi, de când m-am căsătorit nu mai văd un ban prin casă...v v vȚiganul Ilie, spărgător de meserie, se plânge unui prieten:- Poți să faci și pe dracu-n patru, că nevestele astea tot nemulțumite îs. Uite, Paraschiva mea nu vrea să poarte blana de care i-am făcut rost. Zice că ce, aia-i blană?- Cum așa?- Păi am luat numa’ patru luni pe ea.v v vSoția către soț:- Dragul meu, degeaba îți tragi burta când te urci pe cântar, este imposibil să-ți arate mai puține kilograme.- Știu draga mea.- Atunci de ce ți-o tragi ?- Ca să văd numărul de kilograme.v v vSomnul previne îmbătrânirea. Mai ales cel la volan.