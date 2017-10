Bancuri

Ştire online publicată Joi, 06 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi șoferi ucraineni sunt opriți la vamă:- Ce transportați?- Calculatoare de buzunar!Controlează vameșii camionul și găsesc pistoale, mitraliere, grenade…- Astea sunt calculatoare??- Păi, noi în Ucraina așa ne facem socotelile! v v vDoi nuntași la nuntă. Unul către celălalt:- E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă!Celălalt sec: - E fiica mea!- A, mă scuzați, nu am știut că sunteți tatăl miresei, spuse primul.- Nu sunt tatăl ei, boule, sunt maică-sa! v v v- Dragul meu, în curând vom fi trei... - Asta e o veste bună! - răspunse el, sărutând-o. - Mama a obținut divorțul și va veni să locuiască cu noi... v v vUn arab scutura un covor de la etajul IV. Un trecător îl întreabă: - Ce are, nu pornește?v v v- Iubitule, vreau să îmi cumperi un telefon nou. - Și celălalt? - Celălalt îmi cumpără tabletă. v v v- Ce este un salariu? - Un fel de menstruație... Vine la o lună și dispare după trei zile.