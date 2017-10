Bancuri

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițai înalt, cu mustăcioară, vorbește cu un puști:- Măi țâncule, îți place mustața mea?- Da, nene.- Măi țâncule, dar ție îți place cascheta mea?- Da, nene.- Păi văd că ție ți-ar plăcea să fii polițai, nu-i așa?- Da, nene, dar e prea târziu pentru mine.- Cum așa? Mai ai o groază de timp…- Nu nene, e prea târziu, am trecut deja în clasa a cincea!v v vSfântul Petru îi introduce în atmosferă pe noii veniți la Poarta Raiului:- Bine ați venit în Paradis! Aici nu există serviciu, nu există școală, nu există spitale, aici nu există bani!- Off, tot în România am nimerit.v v vOare cei din Honolulu folosesc expresia:- Unde ai fost mă, în România?v v vAnunț la rubrica imobiliare la Mica publicitate: „Caut locuință. Să fie destul de mare astfel încât să nu se mute soția la mă-sa și suficient de mică pentru ca soacră-mea să nu se mute la noi.”v v vLa începutul anului mi-am propus să slăbesc 10 kg anul acesta… Mai am doar 20 de kg și îmi ating scopul…