Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 18 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bulișor către prietenului său:- Bă, soră-mea poate să-și bage o veioză în fund.- Du-te, mă, n-are cum!, i-a răspuns prietenul.- Ba da, mă!, zice Bulișor. Am auzit eu aseară când i-a spus iubitului ei: Dacă stingi veioza, o iau în fund. v v vCând să ies din parcare, la supermarket, am zgâriat mașina din dreapta. Am dat să plec, dar soția m-a oprit:- Cum, pleci așa, fără să-i lași omului un număr de telefon!?Am coborât oftând și i-am pus o carte de vizită sub ștergător. A fost prima dată când mi s-a părut util că nu arunc cărțile de vizită pe care le primesc.v v vNevastă-mea mi-a spus că, atunci când dorm, îi las impresia c-o ignor! v v vUn buton. Nu știi ce face. Ai două posibilități:- nu-l apeși și mori prost.- îl apeși și mori prost pe loc.v v vBeau rar, așa, câte un păhărel… De obicei, beau o sticlă întreagă! v v vAzi-noapte a intrat cineva în camera copilului meu, așa că am luat repede bâta de baseball și i-am pleznit câteva peste gură. Totul s-a clarificat după ce persoana a țipat disperat prin întuneric:- Hunt hâna măheluhă!