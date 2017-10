Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 07 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un nebun își atenționa un frate de-al său în curtea unui azil:- Vezi că ai o gaură în umbrelă! - Știu. Eu am făcut-o, ca să văd când se oprește ploaia. v v vLa un ospiciu, nebunii evadau în fiecare seară, plecau în oraș și se distrau, apoi obosiți se întorceau. Doctorii se apucă și zidesc un zid înalt, pentru ca nebunii să nu mai plece. Dar nebunii tot evadează și se întorc a doua zi bine dispuși. Apoi, doctorii zidesc un zid uriaș, dar nimic. Apoi zidesc un zid de 30 cm. Și așteaptă. După o săptămână de stat în ospiciu, nebunii sunt întrebați de doctori:- De ce nu mai plecați? - Nu mai avem unde să punem scara. v v vUn tip merge la încorporare în marină. În timp ce i se completau actele, este întrebat: - Știți să înotați? - Da’ ce, nu aveți vapoare? v v vIubita unui programator:- Iubitule, știi când e aniversarea noastră?- Sigur că da, iubito!- Când? - La trei zile după ce îmi expiră licența la antivirus!v v vBulă completează o fișă personală pentru angajare. La data nașterii trece 15 august.- În ce an? întreabă funcționara de la oficiul forțelor de muncă.- În fiecare an!