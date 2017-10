Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 28 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Supă de pui: pui apă, pui sare, pui morcovi, pui roșii, pui nu mai pui că deja ai pus de patru ori.v v vEa intrând în casă:- Iubitule am sosit, așa mă doare capul…- Unde ai umblat de două zile?- Am căutat ceva pastile pentru cap…- Bine. Hai să încercăm cu supozitor!v v vMai sunt 11 luni până la Crăciun și deja ninge!v v vPot să le iert vecinilor mei o mulțime de lucruri: că ascultă muzica la maxim noaptea, cățelul lor își face treburile pe preșul meu, copiii lor mi-au zgâriat mașina. Un singur lucru mă scoate din fire: că și-au parolat internetul!v v vÎntrebare la Radio Erevan:- Ce a spus Moise când a despărțit apele?Răspuns:- Cele plate la stânga, cele carbogazoase la dreapta!v v vÎmi pare rău pentru vecinii mei mai în vârstă care dau zăpada în fața blocului, dar nu am energie să-i ajut, am plecat la sală.v v vMaturizarea este atunci când mergi la stomatolog și nu-ți mai este frică de durere, ci de câți bani trebuie să dai!