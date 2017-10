Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 17 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

- Bulă, a murit vecina de la etajul doi. Trebuie să mergem la înmormântare.- Sper că se termină până la amiază că trebuie să ajung și la petrecerea soțului.v v vPoliția este în alertă maximă! Oamenii legii se tem de un nou gest necugetat al fostului premier Năstase, după ce în apropierea locuinței din Zam-baccian ar fi fost văzută Gina Pistol.v v vDoi ardeleni:- No, ce mașină ți-ai luat?- Nokia.- No, da’ ăsta-i telefon!- No, că ești prost! Îi „Kia”!v v vBulă era foarte respectat la el în școală, pentru că toți știau că Bulă e mare judokan.Dar într-o zi Bulă a luat bătaie de la doi băieți, care nu știau că Bulă e mare judokan.v v vDiferența dintre olteni și moldoveni este că oltenii nu se îmbată înainte să facă ceva stupid.v v vUn tip este la spital împreună cu soția sa care este gata să nască. O ține de mână și văzând-o suferind în timpul contracțiilor, îi spune suspinând:- O, draga mea, te doare atât de rău… și totul este din vina mea.La care soția:- Stai liniștit, tu nu ai nicio vină.