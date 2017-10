Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 15 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mi-am găsit iubita pe Mercador. Imediat a apărut Văru și mi-a zis:- De aici mă ocup eu!v v vNiște reporteri de televiziune au fost trimiși la un târg de carte să întrebe oamenii de ce au venit la acest târg. Ajung și la Bulă:- De ce ați venit la acest târg de carte?- Sincer să vă spun, s-a scumpit hârtia igienică!v v vNu pot să spun că aștept cu nerăbdare interviul de mâine pentru job… N-am nicio cali-ficare și niciodată nu gândesc înainte de a spune ceva.În plus, candidatul va fi probabil și el la fel de nervos.v v vFiind foarte gelos, am decis să-mi calc prietena cu o „Dacie“. Asta a fost ideea mea de a o ține sub papuc.v v v- Bula, ce meserie ai? îl întreabă un amic.- Dezamorsez bombe, răspunse Bulă.- Aha, ești genist…- Nu, sunt gigolo!v v vCând m-am trezit eram la spital. Medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie. Atunci mi-am adus aminte: eram în lift și mă uitam cu coada ochiului la sânii unei doamne când deodată mi-a zis:- Apasă unu!