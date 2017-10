Bancuri

Sâmbătă, 11 Ianuarie 2014

Tocmai am primit un sms pe telefon: „Fie ca lumina Sărbătorilor să te surprindă…”- „Ce idiot…” mi-am zis în gând.După care am băgat repede telefonul în buzunar, mi-am tras cagula înapoi pe față și am continuat să forțez fereastra cu ranga.v v v- Copii, cine știe de unde vine curentul electric?- Din junglă!- Cum așa?!- Păi tata zicea că maimuțoii iarăși au decuplat curentul…v v vAzi, la petrecerea firmei am văzut o tipă cu niște sâni imenși într-un top mulat pe care scria „GUESS!…”. Așa că m-am dus la ea și i-am spus:- „Implanturi!”.v v vSocrul către proaspătul ginerică:- Ia-o și să ai grijă mare de ea că așa femeie vrednică nu mai găsești. Odată a venit acasă cu trei băieți și toți au plecat mulțumiți!v v vExamenul pentru obținerea permisului de conducere. Blonda urcă în mașină și este preluată de examinator:- Mulțumesc, ați picat! spune examinatorul.- Cum să nu trec când nici nu am pornit?- Te-ai așezat pe bancheta din spate!