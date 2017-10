Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 10 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un polițist oprește pe stradă un om beat criță:- De unde veniți la ora asta?- De la petrecerea de Reve-lion!- Tu îți bați joc de mine? Reve-lionul a fost acum două săptămâni!- Asta știu, dar mie abia acum mi-au sugerat gazdele să mă întorc acasă…v v vLa prima întâlnire după zece ani de la terminarea facultății, toți au mașini tari numai Bulă cel beat nu. La a doua întâlnire toți au vile numai Bulă cel beat nu. La a treia întâlnire toți ceilalți cam la fel dar Bulă coboară din elicopterul personal, aranjat la patru ace cu o blondă superbă după el, venind din palatul lui din Ibiza. Toți nedumeriți îi cer lui Bulă o explicație. Bulă le povestește:- Băi, am băut eu cât am băut, dar și când am început să vând sticlele…v v v- Ce-i de Crăciun negru și fuge cu un sac în spate?- Poate fi Moș Crăciun după ce a ieșit din horn, dar poliția vă sfătuiește totuși să trageți, preventiv, niște focuri de armă la picioare.v v vCelor care încă mai cred că răbdarea este o virtute nu le doresc decât să aibă parte de o conexiune la net mai mică de un mega pe secundă!