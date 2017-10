Bancuri

Ştire online publicată Joi, 09 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sânii sunt dovada clară că și bărbații se pot concentra la două lucruri în același timp.v v vDouă blonde:- Câți iubiți ai avut?- Trei… stai, de fapt 10, mi-am adus aminte de o seară spe-cială!v v v- Vă rog să mă ajutați, dom-nule doctor, îi spune o nimfo-mană sexologului. Ce să mă mai fac? Niciodată nu-mi ajunge sexul, întotdeauna vreau mai mult…- Bine, am să văd ce pot să fac, spune medicul, dar să știți că sunt un medic scump. O oră vă costă cinci sute!- Și cât costă o noapte?v v vSoția către soț la petrecerea de Revelion:- Bravo, Mitică! Mai cântă vreo 3-4 cântece!- De ce să mai cânt, că m-am săturat!- Cântă! Când cânți, nu bei!v v vUn profesor de matematică se plânge altuia:- Clasa asta nouă pe care o am e o adunătură de tâmpiți!- De ce, dom’ne?- Păi, le explic o teoremă o dată - n-o înțeleg, le explic a doua oară - tot n-o înțeleg, le explic a treia oară - o înțeleg și eu, iar ei tot n-o înțeleg!