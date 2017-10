Bancuri

Ştire online publicată Joi, 12 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La vorbitorul închisorii, soția îi spune soțului:- Copiii au crescut și pun întrebări…- Întreabă unde-i tatăl lor?- Nu! Întreabă unde ai pus banii pe care i-ai furat…v v v- Cum îți mai merge căsnicia? îl întreabă un bărbat pe altul la cârciumă.- Foarte bine, dar ceva parcă mă pune pe gânduri: ne-am mutat de la Oradea la Constanța și avem în continuare același poștaș!v v vDoi cowboy stau de vorbă:- Eu am cele mai rapide mâini din tot vestul sălbatic!Al doilea:- Eu am prietenă!!!v v v- Ai auzit că Ion a deschis un magazin de bijuterii?- Cine, ăla? Nu creed? Și ce a făcut?- Păi nu a reușit să facă mare lucru că a pornit alarma și a venit poliția!v v vDoi canibali mâncau un come-diant. La un moment dat unul din-tre ei se întoarce către celălalt și îl întreabă:- Nu ți se pare că are un gust nostim?v v vBulă se admira gol în oglindă:- Doi centimetrii mai mult și aș fi un zeu!La care nevastă-sa din spate:- Doi centimetri mai puțin și ai fi o zeiță...