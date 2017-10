Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 04 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Să respectăm și proștii. Fără ei nu am știi niciodată cât suntem de inteligenți.v v vUn polițist ajunge într-o dimi-neață geroasă la secția la care lucra, zgribulit tot. Șeful lui văzându-l îl întreabă:- Dar ce s-a întâmplat?- Știți domnule căpitan, în fiecare dimineață, iau mereu același tren, același loc lângă geam de ani buni…- Așa și?Polițistul:- Și în dimineața aceasta, am avut ghinionul să găsesc gea-mul deschis și nu am reușit să îl închid.Căpitanul:- Păi și de ce nu ai schimbat locul cu altcineva?Polițistul:- Păi cu cine domnule căpitan, compartimentul era gol.v v vBărbații sunt ca fierul de călcat, te aburesc până te ard.v v vÎntr-o cameră, mai mulți nebuni se agitau de zor. Intră doctorul și îi întreabă:- Ce se întâmplă, măi, aici?La care unul:- Noi suntem macaroane puse la fiert.Zărește doctorul într-un colț doi dintre ei care stăteau nemișcați.- Voi de ce stați acolo?- Păi noi ne-am lipit de oală.