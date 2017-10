Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 03 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- „Să aveți o zi bună!” ne-a zis șeful azi-dimineață.Așa că am plecat toți acasă.v v vLa cursul de filozofie:- Omul care cedează când nu are dreptate este un înțelept, dar omul care cedează când are dreptate este…- Căsătorit… completă eminentul student din ultima bancă, Bulă.v v v- Tată, știi, am o problemă cu diriginta mea.- Ei, dragul tatei, stai liniștit, nu există probleme fără soluții, muncește mai mult, acordă mai mult timp învățatului, fii mai atent la ore și totul se va re-zolva!- Nu cred, tată.- De ce?- Pentru că astăzi s-a apropiat diriginta de mine și mi-a șoptit că e în luna a doua de sarcină.v v v- Domnule polițist cineva mi-a furat bicicleta!- Era încă bună, se putea circula cu ea?- Da, mergeam cu ea la lucru în fiecare zi.- Ați avut clopoțel la ea?- Nu.- Frână de mână?- Nu.- Far și ochi de pisică?- Nu.- Bun, mai întâi trebuie să plătiți amendă.