Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 28 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Două femei după moartea lor. Prima o întreabă pe cealaltă: - Cum ai murit? - Înghețată, zice cea de-a doua. - Ah, oribil, spune, te rog, cum este să mori înghețată? - Tremuri, degetele te dor, dar după un timp devii calmă, ca și cum ai adormi.... - Și tu... cum ai murit ? - Eu am făcut stop cardiac. Credeam că bărbatul mă înșeală și m-am decis să termin odată cu minciunile. Am intrat în casă în plină zi și l-am găsit la televizor. Am căutat peste tot, dar nu era nimeni, la subsol, în dormitor, în viteză, dar totul era curat. Am urcat la etaj, dar nici acolo nimic... În final, am urcat în pod, dar nu reușisem decât câteva scări să urc și am făcut stop cardiac. Femeia cealaltă zice: - Nenorocire și durere !! Dacă ai fi verificat și în congelator, azi am fi fost amândouă în viață... Moldoveni la jocurile olimpice. Proba de caiac-canoe. Ăștia așezați pe malul gârlei. Trece echipajul de pe locul 1, moment în care moldovenii încep să strige: „UE bă!! Mama voastră de cretini!!” etc. Nici un răspuns. Trece echipajul de pe locul 2. Moldovenii iar: „Să vă… mă!!” Etc. Nici un răspuns. Trece echipajul de pe locul 3. Moldovenii strigă: „Dumnezău’ mamii voastre!”. Echipajul de pe locul 3 ripostează: „Ba a mă-tii bă!!”. La care moldovenii extaziați: „Ăștia sunt!!! HAI ROMÂNIA !!!”.