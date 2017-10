Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 22 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie intră într-o agenție matrimonială și începe să înșire preferințele:- Aș dori pe cineva care să fie agreabil, virtuos, la locul lui, care să știe să cânte și să spună povestiri și glume, să stea tot timpul cu mine acasă, dar să tacă dacă m-a obosit…- Înțeleg ce vreți, îi spune șefa agenției, dar cred că ați greșit adresa: magazinul de televizoare este pe strada următoare.v v vSir stă în camera de zi:- John!- Da, my Lord…- Mi-e frig. Ce temperatură avem de fapt aici înăuntru?- 17 Grade, my Lord.După câteva minute:- John!- Da, my Lord…- Dar afară?- 4 Grade, Sir!- John, deschide atunci fe-reastra și lasă și gradele alea înăuntru!v v vRegula de bază pentru sex în timpuri geroase:- Cui nu îi curg mucii stă deasupra!v v vSir își întreabă valetul:- John, nu s-a întors încă soția mea de la partidă de călărit?- Încă nu, Sir, dar cred că trebuie să vină, calul s-a întors de o jumătate de oră.