Bancuri

Ştire online publicată Joi, 21 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără sună la Radio Erevan:- De ce femeile nu clipesc în timpul preludiului?Radio Erevan răspunde:- Pentru că nu au timp.v v v- John?!- Yes, Sir!- WC-ul nostru are două uși?- No Sir!- Off, iar m-am căcat în șifonier!v v vValetul John către Sir:- Sir, avem un hoț în bibliotecă…- Și ce citește, John?v v vSe plimba peștișorul de aur prin Ungaria și la un moment dat ajunge la o mănăstire. Numai preoți pe marginea răului. Ce se gândește el:- Mă părinte, hai să-ți îndeplinesc o dorință.- Vreau să știu cine e Dumnezeu!Îi spune peștișorul la ureche, la care preotul se îngălbenește, îi ies ochii din orbite și cade lat, ras de infarct.Așa unu, așa doi până se sictirește peștișorul și zice:- „Bă, da’ toți m-au crezut că e Funar?”v v v- Cum se face dragoste după orarul de vară?- Se dau limbile cu o oră înainte.