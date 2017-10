Bancuri

Ştire online publicată Joi, 14 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful meu m-a acuzat că am instalat o cameră ascunsă în toaleta femeilor. Nu am recunoscut nimic:- De unde știi că am fost eu, putea fi oricine!- Te-am văzut pe camera mea! mi-a zis el sec.v v vMihaela Rădulescu spune că nu s-a despărțit de Dani. Pur și simplu l-a uitat într-o zi în parc, la locul de joacă, și după aceea nu l-a mai găsit.v v vUn câine îl întreabă pe un cal:- De ce voi caii aveți găurile nasului așa de mari?La care calul:- Ai încercat vreodată să te scobești cu o copită?v v v- Ai un corp perfect!… i-am zis tipei ăsteia care stătea în fața mea la bar.- Mersi, răspunse ea zâmbind, făcându-mi cu ochiul.- Ești perfect pătrată!… am continuat eu.v v vIeri am fost în hypermarket și mi-am cumpărat un fotoliu din piele ecologică, ambalat în cutie.Nu prea știam eu care e chestia cu pielea asta ecologică, însă după ce l-am montat acasă, m-am lămurit: așa i se spune acuma la mușama.