Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule doctor, fratele meu e bolnav rău de tot! Își închipuie că ar fi pasăre…- Și cum se manifestă asta, mai exact?- Păi, cum să vă spun… să zicem că nu ar fi indicat să vă parcați mașina sub copacul din fața casei noastre…v v vAm intrat aseară la un hotel și am întrebat-o pe recepționeră:- Cât mă costă pentru o noapte?- Cincizeci de euro, domnule, îmi răspunse.- Perfect, îi zic. Mă găsești la camera 11.v v vMarți seara nevastă-mea a intrat nervoasă în cameră:- Iar fotbal, mă?!- Da’ de unde, mă uit la Steaua…v v v- De ce se îmbolnăvesc scoțienii?- Cumpără produse când sunt la promoție și le mănâncă atunci când revin la prețul normal…v v v- De ce s-a vopsit Bulă cu var pe cur?- Ca să se facă curvar!v v vBerlusconi are 71 de ani, iubita lui 18. Madonna are 52 de ani, iubitul ei 21. Bill Gates are 51 de ani, iubita lui 24.Dacă nu v-ați întâlnit încă iubirea, nu vă panicați. Probabil nu s-a născut…