Bancuri

Marţi, 15 Octombrie 2013

Dimineața la ora opt, un bărbat grav turmentat sună la șefa unui club:- Sărut-mâna domnișoară, fiți amabilă, la ce oră deschideți barul?- Domnule, așa disperat ești, vrei să vii la bar de la ora asta?- Nu domnișoară, eu vreau să ies și e închisă ușa!v v vPentru a veni în ajutorul mamelor ce muncesc în fabricile din China, o companie a lansat un serviciu de curierat rapid ce livrează laptele matern.Curierul ia laptele de la fa-brica unde este angajată mama și îl livrează la fabrica unde lucrează bebelușul.v v v- Ce bine arătați azi mamă soacră! Ați putea poza unui pictor chinez.- Ce amabil ești, Ionele dragă! Dar de ce unui pictor chinez?- Pentru că de obicei ei pictează balauri…v v vUn italian în București, agață o pițipoancă, o duce la el în aparta-ment. Înainte să și-o pună, o vede pe tipă că se dădea cu o cremă prin zonele intime. Mirat, o întreabă:- Ma per che?Tipa:- Per alunecare.La care italianul își dă jos lanțul de la gât și îl înfășoară pe sculă.Tipa, mirată:- Ma per che?- Per non derapare!