Bancuri

Ştire online publicată Luni, 19 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o seară, se întorcea Bill Gates de la Microsoft, de la lucru. Mergând către casă, se oprește să-și vadă noua vilă în construcție. Fiind neatent și obosit, cade într-un șanț unde îl vizitează niște îngeri. Unul dintre ei i se adresează: - Bună, Bill! Am două vești să-ți dau: una bună, iar alta proastă. Cu ce să încep? - Începe cu vestea cea bună, răspunse Billy. - Vestea cea bună e că la noi, în cer, pe toate pc-urile ne-am pus Windows! - Foarte bine! Dar care e vestea cea rea? - Vestea cea rea este că avem o mică problemă și te luăm cu noi în ceruri să o rezolvi... Patru „calculatoriști” se întâlnesc la o bere. Unul începe să povestească: - Am agățat aseară o tipă beton. Am dus-o acasă. Eu încins, ea încinsă. - (Ceilalți privesc cam plictisiți) - Ne-am apucat să ne dezbrăcăm chiar din momentul în care am intrat pe ușă. Am pus-o în picioare, rezemați de perete... - (Ceilalți sunt gata să adoarmă) - Ne-am căutat o nouă poziție și am așezat-o pe birou, chiar pe tastatura noului meu calculator... Este întrerupt de ceilalți, care se trezesc brusc: - Aha! Ce calculator ți-ai luat ?