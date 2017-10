Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr absolvent al facultății de Management era foarte încântat de postul pe care se angajase într-o importantă companie multinațională. În prima zi sună la Bufet, țipând în receptor: - Adu-mi o cafea! Și viteeeeeză!!! La celălalt capăt al firului răspunde o voce gravă: - Cred că ai format un număr greșit; știi cu cine vorbești, neam de cretin? - Nu, răspunde tânărul angajat. - Eu sunt directorul general, imbecilule!!! - Dar tu știi cu cine vorbești, dobitocule? țipă tânărul mai tare ca prima dată. - Nu, răspunde directorul surprins. - Perfect!... și închide. Sună un client la Hotline la Microsoft: - Am instalat versiunea beta de Windows XP și de atunci nu mai funcționează Office 2000! - Și noi am avut aceeași problemă... - Și ce ați făcut? - Am mai instalat o dată Windows XP! După o oră sună din nou clientul: - Acum nu mai funcționează nimic!!!! - Nici la noi....