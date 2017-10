Bancuri

Ştire online publicată Joi, 26 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

M-am trezit din cauza unei dureri cumplite în întreg corpul. Am deschis ochii și am văzut o soră medicală care stătea alături de patul meu.- Domnule Fujima - a spus ea - aveți noroc, ați supraviețuit bombardamentului din Hiroshima de acum două zile. Acum sunteți în spital, în afara oricărui pericol.Foarte slăbit, am întrebat:- Unde sunt?- În Nagasaki, a răspuns ea.O femeie este femeie până-n ziua care moare.Un bărbat este bărbat până-n ziua în care-i moare.Am făcut o plângere pentru că n-am fost mulțumit de ser-viciile unei firme de bocitoare. S-au oferit să mă angajeze!Când nevastă-mea nu e acasă, primul lucru pe care îl am de făcut dimineața e să îmbrac fetele și să le trimit la cursuri.Apoi le pregătesc micul dejun celor doi băieței ai mei.Viața unei femei poate fi împărțită în trei etape:- „Îl enervez pe tata”- „Îl termin pe soț”- „Îl distrug pe socru!”