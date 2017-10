Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 25 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă pescuia pe malul unei ape. Apare și paznicul de la filială:- Doamnă, aici nu se poate pescui decât cu permis!- Vai de mine! Ce proastă sunt! Eu am tot încercat cu mămăligă…v v vO legendă spune că există femei care, atunci când deschid dulapul, știu ce vor îmbrăca.O mașină calcă un cocoș… Șoferul o liniștește pe gospo-dina îndurerată:- Voi face totul ca să nu simțiți pierderea!- Atunci vă rog să poftiți în cur-te, găinile sunt deja nerăbdătoare!- Alinuța, ce înțelegi tu prin „nu-măr complex?” o întreabă profe-sorul de matematică.Alinuța cea blondă stătu un pic și cugetă, apoi dintr-odată roșeș-te toată și răspunde, chicotind:- Tot tacâmul?!…El: Vai dragă, de ce te-ai îmbrăcat în negru?Ea: Țin doliu pentru tine, azi am aflat că ești mort după mine!Nu mai făcusem dragoste de aproape un an până aseară, când m-a sunat fosta prietenă spunân-du-mi că vrea să o facem de dragul vremurilor bune. Nu spun că eram mort de nerăbdare, dar m-a prins radarul de 2 ori până am ajuns la ea acasă. Ceea ce e impresionant, având în vedere faptul că mergeam pe jos.