Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 24 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Ungariei: și California e pământ unguresc din cauza arborilor de sequoia din ținutul sequoiesc.Test de italiană la polițiști. Examinatorul, un colonel de poliție, îl întreabă pe unul din polițiști:- Come ti chiamo?La care acesta răspunde:- Ma per che?- Maperche și mai cum?Iconițele în mașină aduc cu siguranță noroc. Statistic, în 99,9 % din accidentele grave, iconițele au scăpat neafectate!- Dragule, îmi iei un telefon ?- Păi și celălalt?- Celălalt îmi ia o tabletă.Nevasta blondă a unui deținut în audiență la directorul penitenciarului:- Domnule director, am venit aici să vă rog să-i dați bărbatului meu o muncă mai ușoară.- Dar, doamnă, bărbatul dv. lipește etichete pe sticle, deci nu văd în asta un lucru greu.- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un tunel.Odată am fost și eu un om normal, ca toți oamenii. Acum sunt stors de tinerețe, vitalitate și energie. Parcă-s Gollum, din “Stăpânul Inelelor”…Iată deci ce ți se poate întâmpla din cauza unui inel corupt, pus odată pe deget cu nesăbuință, într-o biserică.