Ştire online publicată Vineri, 20 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Chuck Norris poate strănuta cu ochii deschiși.În China, barba lui Chuck e considerată afrodisiac.Chuck Norris poate divide atomul.Chuck Norris nu urmează moda, moda îl urmează pe el.Chuck Norris poate consuma doar o pungă de chipsuri Lays.Chuck poate judeca o carte după coperta ei.Chuck Norris a traversat strada de-a lungul.Chuck Norris a făcut-o pe Mona Lisa să zâmbească.- Tati, de ce bomboanele sunt învelite în staniol?- Pentru a auzi toată casa cum mama ta ține dietă.Stă în fața mea o oarecare tanti și mă întreabă:- Ești de acord să o iei de soție pe Polina?Și în acel moment, ca prin minune, am început să mă trezesc din beție…Soțul venind acasă o întreabă pe soție:- Cum ți-a mers ziua, dulceață?- Perfect dragule. Am făcut ciorbă, am prăjit pește, am spălat geamurile și hainele copilului, precum și ale tale, iar acum stau și croșetez. Apropo, dacă mâine nu achiți factura la internet, te omor.