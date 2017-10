Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Care este cel mai bun mod de a testa fidelitatea bărba-tului? Dimineața, când încă doarme, îl întrebi:- Pleci la a ta sau rămâi la mine?v v vUn tip nimerește în rai. Cerul este albastru, soarele auriu, cântă păsările, grădinile sunt pline de flori.- Oh, sunt în Paradis!Deodată, își aude soția:- Ai fost...v v vO blondă întreabă un tip pe stradă:- Nu vă supărați, cât e ceasul?- 12.15, răspunde tipul.- Hmmm, bizar, zice blonda, e a treia oară când întreb azi chestia asta și de fiecare dată mi se răspunde altceva.v v vTânăra soție o sună pe mamă-sa:- Mamă, nenorocitul ăsta iar nu vrea să mănânce pastele pregătite de mine!- Draga mea, nu te enerva, ia-l cu binișorul, spune-i că ai depus efort când ai pus la fiert pastele…- Cum adică? Ce vrei să spui? Trebuiau fierte înainte de a le pune în farfurie?!v v vIon si Maria la maternitate:- No Marie, ce avem?- Băiat.- No, și cu cine seamănă?- Degeaba-ți spun, că nu-l cunoști.