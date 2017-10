Bancuri

Ştire online publicată Luni, 12 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Unui pacient, care aștepta un transplant de cord, i se oferă, de către doctor, următoarele alternative: - Avem trei posibilități. Trebuie să vă hotărâți pentru una: inima unui atlet tânăr și sănătos, care a murit într-un accident de mașină, a doua este a unui om de afaceri, care nu a băut și nu a fumat niciodată și care a murit într-un accident de avion, și a treia, a unui avocat, care a murit după ce a practicat 30 de ani. - O iau pe cea a avocatului, zice pacientul... După reușita transplantului, doctorul își întreabă pacientul de ce s-a hotărât în acest fel. - Foarte simplu, zice acesta, am luat inima care nu a fost deloc folosită... Un arab cu o mitralieră și ceva grenade era alergat de un tanc israelian. Arabul se oprește o clipă, trage cu o mitralieră în tanc, tancul nu pățește nimic, arabul aleargă, tancul după el. Se mai oprește o dată arabul, trage cartușele din mitralieră, tancul nimic, arabul aruncă mitraliera, continuă să alerge, tancul după el. Se mai oprește arabul, aruncă o grenadă, tancul nu are nimic, arabul aleargă, tancul după el... Arabul aruncă ultima grenadă, tancul după el. Arabul nu mai are muniție, se lasă în genunchi și așteaptă. Tancul oprește lângă arab, se deschide turela și evreul întreabă: „Auzi, arabule, cumperi niște muniție?”